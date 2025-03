Calciomercato.it - Tonali, ritorno in Serie A: “Ecco quanto chiede il Newcastle” | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

Il centrocampista della Nazionale italiana accostato a Milan e Juventus. Il punto della situazione di Calciomercato.it con Lee RyderCi sono voluti 70 anni, ma alla fine ilè tornato a vincere un trofeo. Domenica scorsa i Magpies hanno battuto il Liverpool aggiudicandosi la Coppa di Lega inglese. Tra i protagonisti dei bianconeri c’è il mediano della nazionale azzurra Sandro.Sandro(foto Ansa) – Calciomercato.itPer fare il punto della situazione, a TiAmoCalciomercato.it in onda sulla pagina ufficiale Youtube di CM.IT è intervenuto in esclusiva Lee Ryder, giornalista inglese di ‘The Chronicle’, il principale quotidiano di: “Calciatori e tifosi stanno ancora festeggiando, ma ora bisogna concentrarsi sulle ultime dieci partire di campionato, perché in palio c’è la qualificazione alla Champions.