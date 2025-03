Juventusnews24.com - Tonali Juve, è lui l’obiettivo principale per il centrocampo! C’è una condizione principale per poterlo prendere!

di RedazionentusNews24, il centrocampista del Newcastle èper il: per prenderlo bisogna soddisfare quellaGiovanni Albanese non ha dubbi. Sandroè uno dei 3/4 giocatori che Cristiano Giuntoli ha individuato per rinforzare lain sede di calciomercato. La notizia sul centrocampista del Newcastle è stata pubblicata del profilo X del giornalista, che scrive questo.PAROLE – «Giuntoli ritiene che l'attuale rosa dellantus abbia valore e possa essere competitiva per la quota scudetto con 3-4 rinforzi mirati. Uno dei prescelti per il calciomercato estivo è, ma la strada per il centrocampista passa ovviamente dalla certezza della Champions».