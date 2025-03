Sport.quotidiano.net - Tolentino. "Vogliamo i 3 punti con il Montregranaro. Dedicheremo la vittoria al tifoso Buldorini»

"Banco di prova importante la sfida contro il Montegranaro". Così Luca Cicconetti, attaccante delin vista del prossimo impegno dei cremisi, contro appunto la formazione gialloblù. "Per me – dice – sarà una partita speciale, ritrovo tanti ex compagni con cui ho condiviso emozioni la scorsa stagione. Sappiamo però quanto questa partita sia importante per noi, mancano quattro match alla fine e ogni dettaglio può fare la differenza". I cremisi dovranno fare a meno degli squalificati Badiali e Lovotti, due assenze pesanti in un match che si prospetta molto equilibrato tra le formazioni. "La forza di questa squadra è il gruppo, chiunque scenderà in campo lo farà con la massima fiducia e stima di tutto lo spogliatoio. In questo la società è stata bravissima, in primis il diesse Crocetti, ad allestire un gruppo così importante sia dal punto di vista tecnico che comportamentale, aspetti assolutamente importanti".