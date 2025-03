Zonawrestling.net - TNA: Mustafa Ali vs. Mike Santana, una vittoria controversa e una rivalità ancora aperta

?Durante l’episodio di iMPACT! della scorsa notte, si è svolto l’atteso rematch traAli e. Questo incontro seguiva ladi Ali a TNA Sacrifice, dove l’interferenza dei membri del suo entourage, The Great Hands e Tasha Steelz, aveva influito sull’esito del match..@AliX steps into battle solo against @Proud as The Great Hands and @RealTSteelz are BANNED from ringside!Watch #TNAiMPACT on TNA+: pic.twitter.com/Kz0apqYH5X— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) March 21, 2025 Per garantire un confronto equo, la dirigenza di TNA ha deciso di bandire tutti i membri dell’entourage di Ali da bordo ring. L’incontro è iniziato in modo esplosivo, conche ha attaccato Ali primadel suono della campana, eseguendo un’impressionante mossa aerea fuori dal ring.