TNA | Jacy Jayne interrompe il dominio di Masha Slamovich a iMPACT

I fan della TNA hanno assistito a un momento mozzafiato nell’episodio didel 20 marzo, quandoha fatto sentire la sua presenza in modo spettacolare e non nel modo in cuisi sarebbe aspettata. La TNA Knockouts Champion aveva appena parlato al pubblico, rispondendo alla recente sfida di Cora Jade e ribadendo la sua superiorità, quando Tessa Blanchard l’ha interrotta. .@kicks off #TNA, but Tessa Blanchard wasted no time making her presence known in theZone!Watch #TNAon TNA+: pic.twitter.com/IBXu76jTuj— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) March 21, 2025 Blanchard, accolta da forti fischi, ha dichiarato con arroganza di essere la migliore nella divisione, accendendo la tensione nel ring. Ma prima chepotesse reagire,l’ha colpita alle spalle con un brutale attacco a sorpresa.