Tim, passo indietro di Vivendi: ceduto il 5 per cento delle quote

ha deciso di ridurre la propria partecipazione in Tim, vendendo sul mercato un 5 per cento del capitale della società guidata da Pietro Labriola. La mossa del gruppo francese, controllato dalla famiglia Bolloré, porta la sua quota dal 23,75 per cento al 18,37 per cento. Secondo quanto ha scritto Repubblica, la cessione potrebbe rappresentare un segnale di apertura per un accordo più ampio con Poste Italiane, il cui interesse per Tim è cresciuto con l'acquisizione quasi del 10 per cento delle azioni. Vivendi ha comunicato alla Consob il progressivo calo della sua partecipazione fino a raggiungere l'attuale livello.