Fanpage.it - Tifoso piange e abbraccia il CT al supermercato: “Fatico ad arrivare a fine mese, l’unica gioia è il Paraguay”

Il CT del Paraguay, Gustavo Alfaro, ha raccontato in conferenza stampa l'incontro che ha avuto con un-lavoratore mentre faceva la spesa: "Mi hato e ha iniziato are. Mi ha detto: 'Profe, è molto dura per me, è molto dura per me, l'unico momento di felicità che ho l'Albirroja'".