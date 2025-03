Movieplayer.it - Ti presento i miei 4 si farà: svelato il regista, un gradito ritorno per i fan del franchise con Ben Stiller

Il cast principale dovrebbe tornare al completo per una nuova esperienza famigliare ancora una volta ai limiti dell'imbarazzante A quanto pare lo sviluppo del prossimo capitolo deldi Tiha fatto un altro importante passo in avanti: alcune fonti hanno rivelato a Deadline che John Hamburg è pronto a dirigere il quarto film della saga della Universal. Come riportato, il cast originale, che comprende Robert De Niro, Ben, Teri Polo e Blythe Danner, tornerà nei rispettivi ruoli, mentre Hamburg, che ha co-sceneggiato gli altri tre film deldi successo, si occuperà come sempre anche della sceneggiatura. I dettagli della trama sono stati mantenuti all'interno del cerchio della fiducia. Jane Rosenthal e Robert .