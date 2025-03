Tuttivip.it - “Ti devi vergognare”. Grande Fratello, tra Zeudi e Chiara finisce malissimo: “So cosa hai fatto”

Negli ultimi giorni, l’amicizia traCainelli eDi Palma è stata messa a dura prova da una serie di incomprensioni che hanno reso necessario un chiarimento.ha vissuto con disagio alcune frasi e atteggiamenti di, sentendosi colpita da parole che hanno scosso la fiducia reciproca. In presenza di Shaila Gatta, il tentativo di confronto è presto degenerato in una conversazione tesa, con emozioni forti e poca voglia di ascoltare.ha interrottomentre cercava di spiegare come si sentiva, ribadendo: “Più che chiederti scusa che devo fare?”. Una frase che ha ulteriormente ferito, la quale ha percepito quel gesto come un segnale di chiusura. Quando poiha mostrato interesse soltanto per il punto di vista di Shaila,ha deciso di allontanarsi, dicendo: “Ho provato a dire la mia e mi hai detto ‘più di scusa non ti posso dire’, e sinceramente questo è quello che mi serviva sentire”.