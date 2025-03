Inter-news.it - Thuram, rientro delicato! Adesso serve tornare al gol – CdS

Leggi su Inter-news.it

Con l’assenza certa di Lautaro Martinez, Simone Inzaghi fa all-in su Marcus. Il francese, rientrato dalla Francia, cercherà di recuperare dallo stop alla caviglia, scrive il Corriere dello Sport. LAVORO – Con Lautaro Martinez ai box, l’Inter torna a puntare tutto su Marcus. Come spiegato dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna, lo stop dell’argentino oltre a complicare i paini di Simone Inzaghi, sposta l’attenzione sul francese. Sarà proprio lui, insieme ad Arnautovic, trascinare l’Inter in questa ripresa complicata. L’Inter spera dunque di rivedere ildi inizio anno, sempre in zona gol e con un passo da bomber. Nelle ultime settimane infatti, la sua prolificità si è ridotta. In Serie A,, è a secco da otto partite. L’ultimo gol risale al match contro l’Empoli dello scorso 19 gennaio, circa due mesi fa.