Internews24.com - Thuram Inter, il francese costretto agli straordinari. Inzaghi gli affida tutto il peso dell’attacco

di Redazione, il. Con l’infortunio di Lautarocambia i piani, l’attacco graveràsulle sue spalleIn casadeve rivedere i pianinerazzurro, certamente l’infortunio di Lautaro non rende facile la situazione e in virtù di ciò il tecnico deve adattarsi. In attesa di capire quali saranno i tempi di recupero per il capitano e quali partite salterà – esclusa quella con l’Udinese la cui assenza è data per certa – il Corriere dello Sport svela chedovrà farsi praticamente caricoista.Ilè reduce dai gol in Champions Lesgue, ha infatti segnato due volte contro il Feyenoord negli ottavi della competizione. Il giocatore nerazzurro ha dovuto anche fronteggiare un fastidio alla caviglia in disordine e ora finalmente in via di guarigione.