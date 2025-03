Internews24.com - Thiago Alcantara rivela: «Remake della semifinale del 2010 contro Barcellona Inter? È una possibilità»

di Redazione, l’ex centrocampista die Liverpool, ha risposto così alla domanda su una possibiledi Champions tra gli spagnoli e l’Durante un evento di padel,, noto ex giocatore dele del Liverpool, ha commentato una possibile potenzialedi Champions League tra il club spagnolo e l’, sfida che lui stesso aveva affrontato nelindossando la maglia blaugrana. In quel periodo, è importante ricordare cheaveva solo diciannove anni.Tuttavia, durante le due partitel’di Mourinho, non giocò affatto: non era presente nella partita di andata e rimase in panchina nel ritorno. L’ex centrocampista ha sottolineato che i catalani sono “senza dubbio” tra i favoriti per conquistare il titoloUEFA Champions League nella stagione 2024/25.