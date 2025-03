The Twister | Caught in the Storm la storia vera dietro al film Cosa è successo veramente a Joplin?

Leggi su Cinefilos.it

Thein the, laalmente ain theè il nuovo documentario disponibile su Netflix che ripercorre uno degli eventi meteorologici più devastanti dellarecente degli Stati Uniti. Attraversoati inediti girati dagli abitanti die interviste a un gruppo di giovani che si trovavano in città quel giorno, il documentario offre un’immersione diretta “nell’occhio del ciclone” e nelle sue conseguenze.Con l’avvicinarsi del 14° anniversario di questo disastro naturale, il documentario di Netflix approfondisce il dramma vissuto dalla comunità e la straordinaria forza dimostrata nella fase di ricostruzione.in thenon si limita a raccontare la cronaca dei fatti, ma esplora il trauma collettivo, la resilienza e il modo in cui un evento catastrofico può diventare un simbolo duraturo di speranza.