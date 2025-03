Laverita.info - «The Residence», la serie enigmatica ambientata alla Casa Bianca

L'idea sembra essere mutuata, almeno in parte, da Knives Out e declinata poi in chiave politica. Fantapolitica, meglio: perché The, miniin otto episodi al debutto su Netflix giovedì 20 marzo, l'ha fatto grande quel modo di raccontare il giallo. Magnifico. L'ha portato dentro la, ibridando il poliziesco con la critica feroce ma divertita della classe dirigente americana.