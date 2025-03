Nerdpool.it - The Residence: da cosa è tratta la nuova serie di Netflix?

Leggi su Nerdpool.it

Theè ladal mondo di Shondaland che ha debuttato ieri su.Leggi QUI la recensione.DalaThe? LaThe, creata da Paul William Davies e prodotta da Shondaland, trae ispirazione dal libro di Kate Andersen Brower, The: Inside the Private World of the White House. Questo libro offre uno sguardo approfondito sulla vita all’interno della Casa Bianca, raccontando le esperienze di butlers, domestici, chef, fioristi e altri membri dello staff che garantiscono il funzionamento impeccabile della residenza presidenziale.Alle radici di questa intrigante storia di mistero si trova il libro che ha sollevato il velo su uno dei luoghi più iconici e inaccessibili del mondo: la Casa Bianca. Non quella che tutti conoscono attraverso i discorsi ufficiali o gli eventi di Stato, ma quella più intima, fatta di stanze nascoste, corridoi silenziosi e persone che vivono dietro le quinte del potere.