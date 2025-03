The Monkey | le origini e il simbolismo del giocattolo della scimmia spiegati dal regista

Leggi su Cinefilos.it

The: lee ildeldalMentre il film lascia molto all’immaginazione, Oz Perkins ha un’idea piuttosto precisa delledelin The. Scritto e diretto daldi I lunghi, il film del 2025 adatta il racconto breve di Stephen King con lo stesso titolo, seguendo un uomo alle prese con i demoni del suo passato legati a una scimmiettache apparentemente uccide persone a caso in modi orribili. Con protagonista Theo James, Theha raccolto recensioni per lo più positive da partecritica per il suo tono umoristico e le uccisioni raccapriccianti causate dal, le cuirimangono un mistero.Durante una recente sessione di Ask Me Anything su Reddit, a Perkins è stato chiesto delledele se lo scrittore/ne avesse previsto uno o se avesse scelto consapevolmente di non crearne uno.