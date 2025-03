Superguidatv.it - The Family, la seconda stagione della soap turca dal 24 marzo su Canale 5

La serie televisivaThe(Aile) sta per tornare. Dopo il successoscorsa estate su5 laopera, che era stata spostata sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity, sarà nuovamente trasmessa sul piccolo schermo, prendendo il posto di My home my destiny, un’altraoperache si concluderà venerdì 21.The2 torna su5C’era grande attesa per scoprire qualeopera avrebbe preso il posto di My Home my destiny, la diziormai prossima al gran finale. A sorpresa i vertici di Cologno Monzese hanno scelto The, la cui, in onda da lunedì 24su5, è già visibile su Mediaset Infinity.Il ritorno delle vicende di Aslan e Devin sulla rete ammiraglia Mediaset dopo la disponibilità degli episodi sulla piattaforma gratuita, segue così lo stesso percorso già sperimentato con altre dizi turche.