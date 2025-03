Game-experience.it - The Elder Scrolls 4: Oblivion, Bethesda celebra l’anniversario senza annunciare il remake

Il 20 marzo The4:ha compiuto 19 anni, conche ha deciso di festeggiare questo evento importante con un messaggio pubblicato sul suo account ufficiale X. Il post recita: “Felice anniversario a TheIV:, grazie per aver condiviso i nostri mondi” ed è accompagnato dall’immagine di uno Sweetroll, un dolce tipico dell’universo di The.L’uso dello Sweetroll non è casuale: si tratta di un elemento ricorrente nella serie, presente sin dal primo capitolo, The: Arena. Precisiamo proprio in tal senso che nel tempo è diventato un vero e proprio meme, grazie anche alle domande nei giochi precedenti che chiedevano al giocatore come avrebbe reagito se una banda di ragazzini gli avesse rubato il dolce. Questo riferimento ha scatenato la nostalgia dei fan, che hanno immediatamente colto il legame con la storia del franchise.