The Couple i primi possibili nomi nel cast | l’indiscrezione

The, ideiconcorrenti: arriverà Jasmine Carrisi? Cosa emerge dalThe, dovrebbe prendere il via dal 7 aprile su Canale 5. Il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi sarà all’insegna del divertimento e dell’innovazione. Tra pochi giorni chiuderà i battenti il Grande Fratello ed inizierà una nuova avventura per diversi personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione.Leggi anche Grande Fratello, Shaila affronta Zeudi: “Questi giochi non mi piacciono”Ecco cosa emerge dalla nuova indiscrezioneStando a quanto riporta La Velenosa del Gossip, l’esperto di gossip Amedeo Venza ha riportato un’indiscrezione che riguarderebbe Jasmine Carrisi. La figlia di Loredana e nipote di Amanda potrebbe presto sbarcare nel reality show di Ilary Blasi? Jasmine Carrisi parteciperebbe al reality show in coppia con Pierangelo Greco, noto influencer nonché suo ex fidanzato.