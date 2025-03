Nerdpool.it - The Boys – Il prequel aggiunge al cast due personaggi misteriosi

Leggi su Nerdpool.it

Vought Rising, la seriedi Thein arrivo su Prime Video, ha aggiunto Elizabeth Posey e Will Hochman in ruoli di primo piano, ma non rivelati. Lo spinoff di alto profilo, che esplora le origini della Vought International negli anni Cinquanta, continua a espandere il suo ensemble oltre alle star già annunciate Jensen Ackles e Aya Cash, che riprenderanno i loro ruoli rispettivamente di Soldier Boy e Stormfront. Mentre la serie si prepara per la produzione nel corso dell’anno, queste aggiunte diing segnano un progresso significativo per quella che promette di essere un’espansione critica dell’universo di The, mantenendo il franchise fiorente anche quando la serie principale si avvia verso la sua conclusione con l’imminente quinta stagione. Con entrambi gli interpreti scelti per parti sostanziali, si sta già speculando su qualidella mitologia di Thepotrebbero interpretare o se introdurranno figure completamente nuove nella contorta satira sui supereroi.