Nerdpool.it - The Apothecary Diaries: un incredibile cliffhanger

Leggi su Nerdpool.it

Dovevamo aspettarcelo, eppure.eppure, quello di oggi, è stato uno degli episodi più emozionante della seconda stagione di The! (in italiano, Il monologo della speziale).Dall’inizio della puntata, la suspence ci travolge: Jinshi ha deciso di rivelare a Maomao la sua vera identità e posizione. Ma a quale scopo? Vuole metterla al corrente delle sue intenzioni, dei suoi compiti nella corte interna? Vuole semplicemente una confidente? Maomao è estremamente intelligente, e sempre in grado di dare consigli e valutare la situazione in cui si trova. Jinshi ne è consapevole: forse vuole una collaboratrice.da troppo ormai Maomao è tornata al servizio della consorte Gyokuyo, il capriccioso eunuco è evidentemente impaziente di tornare ad avere la ragazza al suo servizio. O forse, vuole dirle la verità con un altro scopo.