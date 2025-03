.com - Terza Categoria / Sfide al vertice e derby di Jesi: il programma della 23^giornata

Albacina-Urbanitas Apiro e Maiolati Pianello-Real Sassoferrato sonocruciali per il titolo e i playoff,ditra Spes e Largo Europa, la Valle Del Giano in trasferta a Camerata, Atletico 2008 e Juniorna per ripartire, la Junior Osimana a Fabriano e Serra Volante-Polverigi; punto sul girone E, con il turno di riposo dell’AC AppignanoVALLESINA, 21 MARZO 2025-Settimana fondamentale per il campionato di, giunto alla sua ventitreesima giornata. In questo weekend vedremo tanted’alto rango, che possono dare una spallata decisiva su diversi fronti come la lotta al titolo e la corsa ai playoff.fonte: profilo Instagram Urbanitas Apiro)Lotta al titolo che passa tra Albacina e Maiolati Spontini, dove le prime dueclasse, Urbanitas Apiro e Real Sassoferrato, andranno in trasferta per continuare il sogno o la rincorsa alla vetta.