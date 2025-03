.com - Terza Categoria / Semifinali Coppa Marche, la Serra Volante domina l’andata: battuto il Ponterosso 4-0

Con una grande prestazione e un secondo temponte, ini fanno il poker grazie alla tripletta di Keita e al gol di Pedaletti, mettendo un piede in finale: la cronaca della garaSASSOFERRATO, 21 MARZO 2025-Vittoria pesantissima della, che schianta ilnella semifinale di andata didicon un netto 4-0 e si prende un vantaggio molto importante in vista della sfida di ritorno, in programma il 9 aprile.Un dominio completo della squadra di mister Rossi Mercanti, che sblocca la gara nel primo tempo grazie ad un Keita in formato super e chiude i conti nella ripresa con la tripletta del giovane classe 2004 e il gol di Pedaletti. Grazie a questo successo, ini mettono un piede e mezzo in finale, tenendo alta la bandiera del girone C, essendo l’ultima squadra rimasta del gruppo della Vallesina.