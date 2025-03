Thesocialpost.it - Terribile incidente in montagna, escursionista muore a solo 28 anni

Il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è intervenuto ieri sera in seguito alla segnalazione della Centrale 118 di Chieti-Pescara, che ha attivato i soccorsi per il mancato rientro di un giovane, nato nel 1997 e residente in zona, a Caramanico Terme. Il ragazzo, che si trovava in località San Tommaso, non aveva dato notizie di sé, suscitando la preoccupazione dei genitori, che hanno lanciato l’allarme.Le ricerche e il tentativo di localizzazioneLe ricerche sono iniziate immediatamente e, nonostante il tentativo di localizzazione tramite SMS Locator, che ha dato esito negativo, le squadre del Soccorso Alpino hanno proseguito le operazioni via terra.Il ritrovamento del corpoDopo ore di ricerca, i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita del giovane ai piedi di un salto di roccia.