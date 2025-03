Lanazione.it - Terreni e campi allagati, gli agricoltori: “Raccolti compromessi. Di nuovo pioggia? Sarà il colpo di grazia”

Empolese Valdelsa, 21 marzo 2025 – A sette giorni esatti dall’ondata di maltempo che venerdì scorso ha investito anche l’Empolese Valdelsa, continua a soffrire il mondo dell’agricoltura. Si lavora con gli occhi puntati al cielo e la nuova allerta prevista per domani non incoraggia. “Con ibagnati abbiamo le mani legate. Gran parte deisono. Se l’acqua ristagna per pochi giorni ma poi defluisce, grossi danni non se ne registrano. Ma se torna lae il terreno non ha la possibilità di asciugarsi, la pianta andrà in asfissia o non accestirà bene. Magari per il grano inon andranno buttati al 100 per cento, ma una perdita ingente ci”. Angiolo Simonetti è uno dei tanti imprenditori agricoli del territorio, alle prese con i danni causati dal maltempo.