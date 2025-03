Ilrestodelcarlino.it - Terremoto oggi nel Maceratese: scossa di 3.5 a Gagliole

(Macerata), 21 marzo 2025 – Unadi magnitudo 3.5 è stata registrata dall’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) a 6 chilometri a nord di. Ad una profondità di 9 chilometri. Per fortuna non sarebbero stati riportati danni alle strutture. I vigili del fuoco per ora non hanno ricevuto segnalazioni. Ma ilsi è sentito bene in diverse parti della provincia, risvegliando di nuovo il solito timore, anche se gli abitanti del cratere ormai purtroppo hanno imparato a conviverci. Su Facebook è iniziato subito il tam tam, non solo nel borgo di, ma anche a San Severino, Castelraimondo e in altri Comuni. “Si ricomincia a ballare?”, è la domanda di tante persone. Quest’anno ricorrerà il nono anniversario del sisma Lo scorso ottobre, dopo otto anni, la provincia di Macerata contava ancora 9.