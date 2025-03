Sport.quotidiano.net - Terranuova Traiana all’esame Seravezza

Arezzo, 21 marzo 2025 – La settimana scorsa ha perso in casa, nettamente, con il Flaminia Civita Castellana, ma la battuta d'arresto non deve trarre in inganno. IlPozzi, che domenica sarà l'avversario delal Matteini, è una delle squadre più forti del campionato. I biancorossi se ne accorsero anche all'andata, quando persero addittura 6-1, e il match si preannuncia quindi molto difficile anche perchè i versiliesi vorranno sicuramente riscattare la sconfitta di sette giorni fa. Fino ad ora la squadra lucchese ha collezionato 13 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte, con 43 gol fatti e 30 subiti. E' terza in classifica a 15 punti dall'ormai irraggiungibile capolista Livorno. Ma come è stato ricordato in settimana in riva al Ciuffenna, ilnon può stare a sottilizzare, nè tanto meno a fasciarsi la testa per la forza dell'avversario.