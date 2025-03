Ternitoday.it - Ternana-Perugia, millecinquecento biglietti al sold-out. I tifosi si mobilitano: “Sosteniamo i ragazzi alla rifinitura”

Una città in grande trepidazione per il derby(domenica 23 marzo ore 15). Secondo gli ultimi dati forniti dall’agenzia Sail Post sono rimasti poco più di 1500 tagliandi a disposizione per raggiungere il-out. Tuttavia come sostenuto dal presidente Stefano D’Alessandro non è.