Teotino | Inzaghi o Conte? Ad oggi la bilancia pende da un lato

si esprime sul confronto tra Simonee Antonio. Il giornalista spiega la sua preferenza, ma tanto dida un fattore. Questa la sua spiegazione nei confronti degli allenatori di Inter e Napoli.SCELTA – In collegamento su Sky Sport 24, Gianfrancosi è espresso sul confronto tra Antonio, allenatore del Napoli, e Simone, tecnico nerazzurro. Il giornalista rimarca i successi fuori dall’Italia di, ovvero quello in Premier League con il Chelsea, e adil confronto va proprio dalla parte dell’allenatore leccese. Le sue parole: «ha già avuto una carriera straordinaria con successi all’estero, amancano ancora questi successi. L’Inter è in corsa su tutti i fronti, forse in Serie A è meno brillante perché si trova dappertutto. Maha fatto un lavoro straordinario,sta ottenendo lo stra-massimo per la squadra che ha a disposizione.