Ilrestodelcarlino.it - Tentata rapina in stazione: preso: "Dammi il cellulare", poi il pugno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il" e poi parte il. Fortunatamente la vittima è riuscita a schivare il colpo e ad allertare le forze dell’ordine, evitando così gravi conseguenze per sé e facendo finire in manette il suo assalitore. È la cronaca di un’aggressione improvvisa e insensata, che ha avuto come protagonisti due giovani e come teatro il piazzale della. Il tutto si è consumato nella tarda serata di mercoledì. La giovane vittima, un trentenne, sta camminando vicino allo scalo quando viene avvicinato da un secondo soggetto, un 32enne di origine straniera. Quest’ultimo gli si para davanti e gli chiede ilcon fare minaccioso. La vittima mantiene la calma e risponde con un netto rifiuto. Tutto finito? Per nulla. Alla reazione del malcapitato, il 32enne reagisce con violenza. Come un lampo cerca di colpirlo con un pungo non andato a segno soltanto grazie alla prontezza di riflessi della vittime.