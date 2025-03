Bergamonews.it - Tentano furto in casa, ma la polizia li ha sotto tiro. L’auto ribaltata dopo la fuga: presi

Brignano Gera d’Adda. Serata movimentata nella Bassa Bergamasca. Una banda di ladri, forse di origini sudamericane, è stata fermata dalla Squadra Mobile della Questura di Bergamo e cinque persone sono finite in manette. Un tentativo di, culminato in inseguimento durante il quale sarebbero stati esplosi un paio di colpi di arma da fuoco, raccontano alcuni testimoni. È accaduto venerdì 21 marzo a Brignano Gera d’Adda, in via Corna, pochi minuti prima delle 20.Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero cercato di mettere a segno un colpo in un appartamento in villetta di via Padre Tobia Corna, ma sarebbero stati intercettati dallache li teneva d’occhio da tempo. Tre di loro sarebbero stati fermati immediatamente, mentre altre due sarebbero stati bloccati in un secondo momento,essere scappati nei campi.