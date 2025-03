Oasport.it - Tennistavolo: i risultati dei doppi ai Campionati Italiani Assoluti 2025. Trionfano Vivarelli e Piccolin

La prima giornata deidia Montesilvano (Pescara), dedicata alle competizioni assolute, è andata in archivio in Abruzzo. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio, con i campo i: maschile, femminile e misto.Nella categoria maschile ad imporsi sono stati Jordye Federico Vallino Costassa che, nella finalissima, si sono imposti con lo score netto di 3-0 (11-7, 11-6, 11-5) dominando il duo formato da Stefano Tomasi e Maxim Kuznetsov. Perarriva il secondo titolo dopo il titolo vinto nel 2022, in quel caso con John Oyebode.Al femminile invece il primo gradino del podio è andato appannaggio del binomio con protagoniste Deborae Giorgiache, in una partita vinta 3-1 ma piuttosto tirata (11-8, 11-7, 11-13, 11-9), hanno avuto la meglio nell’ultimo atto su Nikoleta Stefanova e Nicole Arlia.