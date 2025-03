Ilveggente.it - Tennis, l’annuncio scuote i tifosi italiani: non tornerà mai più in campo

, questo è un addio e non semplicemente un arrivederci: cosìufficiale ha lasciato idi stucco da un giorno all’altro.“Io non sono mai sparita. Volevo fare pure un discorso di addio a Parigi. Invece la notizia del mio addio alprofessionistico è uscita prima. A maggio mi sono svegliata e ho deciso di smetterla. Già da anni avevo pensato di lasciare la racchetta”. Così, nell’intervista di qualche mese fa a Verissimo, Camila Giorgi aveva spiegato alla padrona di casa Silvia Toffanin cosa l’avesse indotta ad abbandonare una volta per tutte il: nonmai più in(AnsaFoto) – Ilveggente.itLata marchigiana, per chi lo avesse rimosso o non lo avesse mai saputo, era uscita di scena da un momento all’altro.