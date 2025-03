Sbircialanotizia.it - Tempesta d’amore: l’atteso giorno delle nozze, tra imprevisti e colpi di scena

Il matrimonio di Eleni e Leander è sul punto di concretizzarsi, ma le ultime ore prima del grande evento si rivelano tutt’altro che tranquille. Christoph e Markus avanzano richieste scomode e i gioielli di famiglia diventano fonte di incertezza. Come se non bastasse, un banale incidente col conducente Julian rischia di far saltare i tempi . L'articolo, tradiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.