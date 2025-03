Notizie.com - Telemarketing, stop ai consensi “omnibus”: ecco cosa cambia per gli utenti

Il Garante della Privacy si è espresso in materia diponendo unoai”,per i clienti.Garante Privacy sulai”:(Notizie.com)L’organo ha sanzionato Energia Pulita srl, società fornitrice di energia elettrica e gas, per 300mila euro andando a stabilire un importante precedente. L’azienda è stata punita per aver trattato in maniera illecita dati di un centinaio di persone che si erano rivolte all’Autorità lamentando la ricezione di continue chiamate indesiderate in molti casi con tecniche commerciali da considerare insidiose.Diventa ufficiale che il consenso alla concessione dei dati personali a terzi per finalità di marketing può considerarsi realmente libero soltanto se all’interessato sono di fatto garantiti il controllo sui propri dati e una scelta che sia effettiva.