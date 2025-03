Lettera43.it - Telefonata tra Salvini e Vance: «Aspetto il vicepresidente Usa alle Olimpiadi di Milano Cortina»

Leggi su Lettera43.it

Il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteoha avuto unacon ildegli Stati Uniti J.D. L’ha annunciato lo stesso leader leghista evidenziando che è stata l’occasione per ribadire «la solida amicizia e cooperazione tra i nostri due Paesi». Durante il colloquio, ha aggiunto, ha «elogiato le grandi capacità americane in campi decisivi come quello della comunicazione satellitare» e condiviso «obiettivi cruciali come la pace in Ucraina, il controllo dei confini e la difesa dei nostri valori».ha anche fatto sapere di voler organizzare una missione negli Stati Uniti con imprese e investitori italiani, «perché abbiamo eccellenze (anche nel campo delle infrastrutture) che il mondo ci invidia». Ha inoltre invitato2026, «che sono certo saranno una straordinaria occasione di promozione internazionale per l’Italia».