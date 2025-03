Rompipallone.it - Tegola Calafiori: è stato costretto a farlo, ciò che filtra preoccupa

no notizienti su Riccardo: èdopo l’infortunio contro la Germania.Riccardoha capitalizzato su di sé l’attenzione dopo l’infortunio che, in Italia-Germania, lo haa lasciare il campo e a chiedere la sostituzione., ecco cosadopo l’infortunio: i piani di Spalletti si complicanoRiccardosottoposto in tarda mattinata ad accertamenti strumentali per il trauma distorsivo-contusivo al ginocchio sinistro riportato negli ultimi minuti del match disputato contro la Germania., ecco cosadopo l’infortunio: i piani di Spalletti si complicano (Ansa Foto) – RompipalloneIl giocatore dell’Arsenal non quindi sarà disponibile per la gara prevista nella giornata di domenica a Dortmund. E proprio per questo motivo ha lasciato anche il ritiro della Nazionale Italiana.