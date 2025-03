Agi.it - Tecnici al lavoro al Gemelli. Il Papa prepara un Angelus a sorpresa?

Leggi su Agi.it

AGI - Per l'si dovrebbe procedere come per le precedenti domeniche, ossia la diffusione del solo testo. Ma non è esclusa una "" dell'ultima ora, visto le immagini che arrivano dal Policlinico, di alcuniche, insieme agli uomini della Gendarmeria vaticana, hanno preso ieri le misure della finestra al decimo piano, come per allestire una pedana momentanea. Possibile apparizione diFrancesco Alcuni ipotizzano quindi cheFrancesco possa, durante l'orario previsto per la recita mariana, a mezzogiorno, solo farsi vedere da dietro i vetri e impartire la sua benedizione ai tanti fedeli che si radunano ogni giorno nel piazzale del nosocomio. Dal Vaticano nessuna conferma. E così, dopo l'audio e dopo la foto, Bergoglio tornerebbe a farsi vedere dopo 38 giorni di ricovero.