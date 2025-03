Movieplayer.it - Tecla Insolia, intervista: "Bisogna saper prendere posizione. I vent'anni? Un'età vincente"

Leggi su Movieplayer.it

Mikey Madison, le responsabilità, la musica, le necessità professionali: a pranzo con una delle attrici più importanti del momento, ora al cinema con L'albero di Sara Petraglia (duettando con Carlotta Gamba). L'appuntamento è in un ristorante dietro piazza Cavour. Sui muri sono appese le fotografie di nomi importanti, della politica e dello spettacolo. All'ingresso, uno scatto ci colpisce subito: Monica Vitti. È un caso, ma come l'icona che fu della Vitti, anche- classe 2004 - ha nell'indole una predisartistica che la rende già attrice internazionale (basta vedere L'arte della gioia di Valeria Golino su Sky). La incontriamo per un pranzo-abbastanza inusuale: tra una portata e l'altra l'ovvio imbarazzo si scioglie (saranno stati i fritti?), tanto che l'dia una sorta di chiacchierata.