Modenatoday.it - Team Enjoy ha trasformato anche le Diagnostiche del Policlinico “a misura di bambino”

Leggi su Modenatoday.it

Nel settembre scorso,Events and Fun ha lanciato il nuovo progetto Esploratori Coraggiosi per trasformare, grazie a pannelli colorati, in una jungla la RX viscerale e la sala di attesa della Risonanza Magnetica al piano seminterrato del, che viene utilizzata dai bambini in.