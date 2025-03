T&D il motore del cinema | Napoli set a cielo aperto

Leggi su Ildenaro.it

si conferma sempre più un punto di riferimento per l’industriatografica italiana, trasformandosi in un vero e proprio set a. Tra le aziende che contribuiscono a questo fermento spicca la T&D, la più grande realtà del Sud Italia per il trasportotografico, fondata dai fratelli Edoardo e Pino Angeloni, con più di 25 anni di attività.Oggi, il testimone passa progressivamente alla nuova generazione, con il crescente ruolo di Davide Angeloni, figlio di Edoardo, e da Simona Bosso che portano avanti con passione e innovazione l’azienda .Un partner strategico per le grandi produzioniDa oltre vent’anni, la T&D è un punto di riferimento imprescindibile per le più importanti produzioni italiane e internazionali. Attualmente, l’azienda è impegnata nella logistica di due grandi serie: una prodotta da Cattleya, che sta realizzando Gomorra – Le Origini per Sky, mentre la seconda prodotta da Picomedia per Netflix ambientata quartiere Museo che si è trasformato in un set per la nuova serie La Scuola.