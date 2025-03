Abruzzo24ore.tv - Tasse in aumento in Abruzzo: l’intervento che incide su 244.000 cittadini

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Pescara - L'delle imposte proposto dalla giunta regionale colpirà una porzione della popolazione, ma la maggior parte degli abruzzesi non subirà modifiche nelle proprie imposte. Lunedì 24 marzo, la giunta regionale approverà una delibera che prevede l'adeguamento delle aliquote Irpef per iabruzzesi, con l'intento di risanare il deficit sanitario causato da difficoltà nelle ASL. Questo intervento riguarderà circa 244.000della regione, ossia il 20% della popolazione, ma la stretta fiscale sarà più accentuata per una minoranza. L’delle imposte irromperà sul reddito di circa 50.000, con un rincaro che, per i più ricchi, potrebbe arrivare a 1.008 euro annui. Il resto della popolazione, invece, subirà incrementi più contenuti, con una fascia intermedia che vedrà un carico maggiore del 2,63% delle