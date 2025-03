Tpi.it - Tariff Men: ecco chi sono i “Signori dei dazi” di Donald Trump

crede davvero nelle guerre commerciali e neie non è il solo. Per il presidente degli Stati Uniti e i suoi collaboratori, lee doganali sembrano poter risolvere qualsiasi problema. A giudicare dalle sue dichiarazioni in campagna elettorale e dalla Casa bianca, le restrizioni alle importazioni aumenteranno le entrate fiscali, sostituendo le tasse nazionali e gravando sui Paesi esteri; elimineranno il deficit commerciale, riequilibrando gli scambi internazionali e garantendo reciprocità in modo che altri Stati abbassino lee doganali imposte agli esportatori statunitensi; riporteranno negli Stati Uniti milioni di posti di lavoro nel settore manifatturiero; proteggeranno la sicurezza nazionale e porranno fine alla dipendenza da fornitori provenienti da potenze ostili; sanzionando, quando necessario, avversari e alleati riottosi.