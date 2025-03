Taremi svelato il motivo dello scarso rendimento | da mesi soffrirebbe di pubalgia

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il vero Mehdiall’Inter non si è ancora visto. L’attaccante iraniano ha dovuto fare i conti con un problema fisico che ne ha rallentato l’inserimento nelle rotazioni di Simone Inzaghi. Come riportato da Tuttosport, la causa principale delle sue difficoltà è stata la, un infortunio particolarmente insidioso e difficile da gestire.ha convissuto con il dolore per gran parte della stagione, giocando spesso con l’ausilio di antidolorifici. Lui stesso, circa dieci giorni fa, ha ammesso: “Ho avuto diversi problemi fisici e ho giocato con gli antidolorifici. So che i tifosi si aspettavano di più da me e cercherò di fare meglio. Non voglio parlare dei problemi, ma quando hai dolore è difficile giocare bene”.lavora al massimo per tornare al massimo della condizioneOggi la situazione è migliorata, ma la natura dellarende difficile escludere del tutto possibili ricadute.