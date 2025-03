Inter-news.it - Taremi si apre: «Convivo da mesi con un infortunio. Voglio restare in Europa!»

Leggi su Inter-news.it

Mehdiha raccontato, al termine del match vinto dal suo Iran contro gli Emirati Arabi Uniti per 2-0, si è confidato su un problema fisico che gli sta impedendo di rendere al meglio con l’Inter.LA CONFESSIONE – Mehdi, attaccante dell’Inter, si è pronunciato in zona mista nel post-partita della sfida vinta dall’Iran contro gli Emirati Arabi Uniti. Il calciatore nerazzurro, che non è entrato a causa di un fastidio fisico, ha parlato in maniera molto trasparente delle sue condizioni, spiegando il suo obiettivo futuro: «In questo momento devo curare il mioper poter aiutare l’Inter. Fortunatamente lo staff tecnico nerazzurro mi sostiene, sono molto contento di questo. La mia unica preoccupazione ènel calcio europeo. Non penso a un ritorno in Asia»., futuro prossimo non necessariamente all’InterLO SCENARIO – Le parole pronunciate daal termine della sfida vinta dalla sua Nazionale contro gli EAU alle Qualificazioni ai Mondiali del 2026 devono essere analizzate con attenzione.