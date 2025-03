Inter-news.it - Taremi, la convivenza con la pubalgia non aiuta – TS

Simone Inzaghi aspetta il rientro di Mehdi. L’attaccante iraniano non è mai sbloccato – si legge anche su Tuttosport – visti i problemi fisici degli ultimi mesi. PROBLEMI – Come raccolto da Tuttosport nell’edizione odierna, dietro ai problemi che stanno condizionando il rendimento di Mehdi, c’è la. L’attaccante ex Porto è stato limitato per gran parte della stagione proprio da questo fastidio. Ad oggi però, le sue condizioni, pare sarebbero migliorate, senza però poter escludere una ricaduta in futuro. Il peggio, si legge, pare sia stato superato da parte dell’attaccante iraniano, che qualche settimana fa ne aveva parlato anche in diretta tv. Inter,vede la luce LAVORO – Con l’assenza di Lautaro Martinez, potrebbe ritrovare una chance, anche sedovrà tornare in condizione.