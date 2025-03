Internews24.com - Taremi Inter, il problema dietro al calo di prestazioni è fisico? L’analisi di Tuttosport

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ilaldidisulle condizioni dell’attaccante iranianoL’edizione odierna diapprofondisce la situazione legata a Mehdi, attaccante dell’:CONDIZIONI- «C’è la pubalgiaai problemi che stanno condizionando il rendimento stagionale di Mehdi. L’attaccante ex Porto infatti è stato limitato per gran parte della stagione proprio da questo specifico fastidio, un infortunio particolarmente spiacevole, vista la zona estremamente delicata da curare. Oggi in realtà la situazione è molto migliorata, ma proprio per la tipologia delin essere non si può escludere a priori che lo stesso possa presentarsi nuovamente in futuro.intanto dovrà (ri)trovare la migliore condizione possibile, visto che Lautaro non ci sarà sicuramente alla ripresa del campionato contro l’Udinese, servirà quindi un apporto concreto da parte dell’iraniano che intanto ieri a sorpresa, ma anche in vista della prossima decisiva sfida della sua nazionale contro l’Uzbekistan, è stato in panchina per tutti i 90’ contro gli Emirati Arabi Uniti (Azmoun e compagni si sono imposti con un secco 2-0 in una gara sospesa per circa mezz’ora per problemi all’impianto di illuminazione dello stadio) anche perché, proprio per l’infortunio, si è unito al gruppo in ritardo»Leggi sunews24.