.com - Tananai pubblica Alibi, colonna sonora del film L’amore, in teoria

Leggi su .com

Poco prima della partenza per il suo primo tour europeo,il suo nuovo singolo, inserito nelladel, inPoco prima della partenza per il suo primo tour europeo,annuncia l’uscita del suo nuovo singolo, il primo brano del suo 2025, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 21 marzo per Eclectic Records Srl/EMI Records Italy (Universal Music Italia).farà parte delladel, in, al cinema dal 24 aprile 2025, nel cui trailer, uscito pochi giorni fa, è già presente un estratto del brano. All’interno della soundtrack delfigurerà anche Booster, uno dei brani più amati dai fan die rimasto in cima alle classifiche radiofoniche per settimane, estratto dall’album Calmocobra, certificato disco d’oro.