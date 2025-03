Nuovasocieta.it - Swap Party Torino: la rivoluzione del riciclo è a Off Topic per dare nuova vita a ciò che non serve più

Sabato 22 marzo a OFF, dalle ore 15 alle 18:30, torna ladelcon: l’evento torinese dove le persone si incontrano per scambiare oggetti come vestiti, accessori, libri o altri articoli che non usano più. L’obiettivo è quello dia ciò che non, ma può essere utile a qualcun altro, promuovendo così ile la sostenibilità.Il sistema economico nel quale viviamo ci porta infatti a spendere e accumulare in maniera confusa e disordinata. Le conseguenze sono case piene di vestiti, libri e accessori di cui non facciamo nulla: tramite glisi può invece restituire valore a quello che era considerato un rifiuto. Le uniche regole deglisono portare da 0 a 10 oggetti per singolo evento. E per chi non ha nulla da portare si potrà partecipare lo stesso, basterà prendere in maniera responsabile ciò che si vuole – se si pensa di utilizzarlo – portandolo a casa per donargli una