Abruzzo24ore.tv - Svolta epocale: i single ora possono adottare minori stranieri in Italia

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - La Corte Costituzionale ha stabilito che le persone non coniugate, ampliando le possibilità di adozione e tutelando i diritti dei bambini. In una decisione storica, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma che impediva alle personedi. Questa sentenza rappresenta un significativo passo avanti nel riconoscimento dei diritti delle persone non coniugate e nella tutela del superiore interesse del minore. La legge n. 184 del 1983 prevedeva che solo le coppie sposate da almeno tre anni potessero presentare domanda di adozione per. Tale limitazione escludeva automaticamente le persone, indipendentemente dalla loro capacità di offrire un ambiente familiare stabile e affettuoso.